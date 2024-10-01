بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، إسرائيل: سنرد بقوة في الوقت المناسب

أفادت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل سترد بقوة على هجمات إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري: "هذا الهجوم ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية ونتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.. واعترضنا عددا غير قليل من الصواريخ الإيرانية وهناك إصابات محدودة".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لجميع المواطنين الخروج من الملاجئ الآن بعد انتهاء الهجوم الإيراني.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأكد جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.