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رياضة

دوري أبطال آسيا، مدرب الشرطة العراقي: الهلال يستطيع المنافسة في الدوري الإنجليزي

الهلال
الهلال

قال مدرب فريق الشرطة العراقي، أحمد صلاح، إن فريق الهلال السعودي يتمتع بتاريخ كبير آسيوي وعالمي، مشيرًا إلى أن اللعب أمامه هو شرف كونه فريقًا كبيرًا.

وتحدث صلاح في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الشرطة العراقي والهلال السعودي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: لو كنت مسئولًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجعلت الهلال يلعب في الدوري الإنجليزي لما يملكه من تاريخ ونجوم.

وأضاف مدرب الشرطة العراقي: "الاختلاف كبير بين الهلال والنصر، لأن الهلال يملك لاعبين كبارًا أجانب ومحليين، فالفوارق الفنية بينهما كبيرة لصالح الهلال".

وتابع أحمد صلاح: "سنلعب أمام الهلال بأسلوب خاص، لدينا قراءة مسبقة، لكن هناك بعض الجزئيات داخل المباراة تتطلب استخدام عدة أساليب".

وختم: "نحن نحترم الهلال لكن لا نخشاه، رغم الفوارق الفنية بيننا، وقادرون على إيقاف سلسلة انتصارات الهلال".

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