الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال كرة اليد، الأهلي يتقدم أمام ماجديبورج في الشوط الأول

الأهلي
الأهلي

كرة اليد، تقدم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، على فريق ماجديبورج الألماني، بنتيجة (15-12) في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر الجاري.

ووصل الأهلي إلى الدور قبل النهائي كأحسن مركز ثانٍ في المجموعات الثلاثة.

ووصل إلى الدور قبل النهائي كل من، الأهلي المصري وماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وفيزبريم المجري.

 

نتائج مواجهات كأس العالم لأندية كرة اليد

وجاءت نتائج مواجهات الجولتين الأولى والثانية كالتالي:

الجولة الأولى

الخليج السعودي (48) - (25) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

الأهلي المصري (49) - (15) سيدني الأسترالي

الزمالك المصري (30) - (25) تاوباتي البرازيلي

الجولة الثانية

فيزبريم المجري (43) - (17) تاوباتي البرازيلي

ماجديبورج الألماني (57) - (21) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

برشلونة الإسباني (53) - (23) سيدني الأسترالي

الجولة الثالثة

الخليج السعودي (28) - (35) ماجديبورج الألماني

الزمالك المصري (27) - (34) فيزبريم المجري

الأهلي المصري (23) × (31) برشلونة الإسباني

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد الأهلي ماجديبورج النادي الأهلي كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

كرة اليد، لحظة دخول جماهير الأهلي صالة العاصمة قبل مباراة مجدبيرج الألماني (فيديو)

كرة اليد، جماهير الأهلي تشعل صالة العاصمة الإدارية قبل مواجهة ماجديبورج (صور وفيديو)

كرة اليد، يحيى الدرع يقود فيزبريم للفوز على برشلونة والتأهل لنهائي المونديال

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وماجديبورج في مونديال الأندية والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

إعلام أمريكي يكشف عن أسوأ سيناريو لرد إسرائيل على إيران

استشهاد منفذي عملية إطلاق النار في تل أبيب

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، بايدن يصدر أمرا عاجلا للجيش الأمريكي

هجمات إيران على إسرائيل، 3 دول عربية تعلن إغلاق مجالها الجوي

الهجوم الإيراني، وزير الدفاع الإسرائيلي يختبئ تحت الأرض وإيقاف الرحلات بمطار الخميني

مشاهد توثق هجمات إيران الصاروخية على إسرائيل (فيديو)

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

منوعات

المزيد

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

استخدمت لاغتيال قاسم ‏سليماني.. الطائرة الأمريكية إم كيو 9 التي أسقطها الحوثيون في اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

في اليوم العالمي للمسنين، كيف نظر الإسلام لبر الأبوين في كِبرهما؟

المزيد
الجريدة الرسمية