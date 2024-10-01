الهلال السعودي يفوز على الشرطة العراقي 5-0 بدوري أبطال آسيا للنخبة (صور)

فاز فريق الهلال السعودي على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل أهدف الهلال كل من ماركوس ليوناردو في الدقيقة 11، وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 15، وسالم الدوسري في الدقيقة 47 وناصر الدوسري في الدقيقة 72 ومحمد كنو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الهلال السعودي أمام الشرطة العراقي

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:"

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: جواو كانسيلو- كاليدو كوليبالي- على البليهي- رينان لودي

في خط الوسط: روبن نيفيز- ماركوس ليوناردو- سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

في خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ألكسندر ميتروفيتش- سالم الدوسري

تشكيل الشرطة العراقي أمام الهلال السعودي

فيما جاء تشكيل فريق الشرطة العراقي تحت قيادة مدربه أحمد صلاح كالتالي: أحمد باسل، مناف يونس، محمود المواس، أكام هاشم، حسين السعيدي، عبدالمجيد موموني، أحمد يحيى، فيصل جاسم، عبدالرزاق قاسم، محمد داوود، فهد يوسف.

مدرب الشرطة العراقي: الهلال يستطيع المنافسة في الدوري الإنجليزي

قال مدرب فريق الشرطة العراقي، أحمد صلاح، إن فريق الهلال السعودي يتمتع بتاريخ كبير آسيوي وعالمي، مشيرًا إلى أن اللعب أمامه هو شرف كونه فريقًا كبيرًا.

وتحدث صلاح في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة الشرطة العراقي والهلال السعودي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وقال: لو كنت مسئولًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجعلت الهلال يلعب في الدوري الإنجليزي لما يملكه من تاريخ ونجوم.

وأضاف مدرب الشرطة العراقي: "الاختلاف كبير بين الهلال والنصر، لأن الهلال يملك لاعبين كبارًا أجانب ومحليين، فالفوارق الفنية بينهما كبيرة لصالح الهلال".

وتابع أحمد صلاح: "سنلعب أمام الهلال بأسلوب خاص، لدينا قراءة مسبقة، لكن هناك بعض الجزئيات داخل المباراة تتطلب استخدام عدة أساليب".

وختم: "نحن نحترم الهلال لكن لا نخشاه، رغم الفوارق الفنية بيننا، وقادرون على إيقاف سلسلة انتصارات الهلال".