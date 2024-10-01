الحرس الثوري الإيراني: هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة
قال الحرس الثوري الإيراني، إن هجوم طهران الصاروخي على إسرائيل يعد الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.
وتابع الحرس الثوري: "العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال المجاهد الشهيد إسماعيل هنية".
الهجوم الإيراني علي إسرائيل
وأكد جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.
وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد المرتقب على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.
وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.
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