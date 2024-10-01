إيران تقصف إسرائيل بـ 102 صاروخ بالستي (بث مباشر)

أفادت يديعوت أحرنوت، في نبأ عاجل منذ قليل، إطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخ من إيران وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

ويتيح موقع “فيتو” للقراء خدمة البث المباشر لتغطية الأحداث الحية بشأن إطلاق إيران عشرات الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.