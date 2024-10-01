الهجوم الإيراني، جيش الاحتلال يعلن دخول جميع الإسرائيليين إلى الملاجئ

أعلن جيش الاحتلال، أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخ من إيران.

الهجوم الإيراني علي إسرائيل

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل، في ظل الرد المرتقب على اغتيال حسن نصر الله، وإسماعيل هنية.

وكانت أمريكا قد حذرت إسرائيل، من هجوم إيراني وشيك على مواقع إسرائيلية الليلة، بهدف الانتقام للأحداث.