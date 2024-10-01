صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية خلال أكتوبر
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر أكتوبر الجاري.
وأكدت وزارة التموين توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 6 أشهر.
صرف السلع التموينية للمنافذ
وانتهت وزارة التموين من صرف الاستعاضة الأولى لمخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة - المصرية)، والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن رئيسي عن شهر أكتوبر الجاري لتوزيعها على أكثر من 40 ألف منفذ تمويني، يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.
ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.
صرف الخبز المدعم بـ 20 قرشا
من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف بدلا من 5 قروش، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا.
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