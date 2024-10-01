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رياضة

بمشاركة روسيا والكويت، الإسكندرية تستضيف الدورة الودية الدولية لمنتخبات الشباب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2005، فيتو

منتخب 2008، ينظم اتحاد الكرة المصري دورة ودية دولية تقام في الإسكندرية، بمشاركة منتخب الشباب مواليد 2007 الذي يقوده فنيا أسامة نبيه، إلى جانب منتخب الناشئين مواليد 2008 الذي يقوده فنيا أحمد الكأس.

وتشهد الدورة الودية مشاركة منتخبي روسيا مواليد 2007 و2008، كما تشهد مشاركة منتخب الكويت مواليد 2008.

موعد إنطلاق الدورة الودية للشباب والناشئين

وتنطلق الدورة الودية في الإسكندرية يوم 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة خمسة منتخبات هي منتخبي مصر مواليد 2007 و2008 ومنتخبي روسيا لنفس المراحل السنية إلى جانب منتخب الكويت مواليد 2008.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

تجهيز منتخب 2008 لتصفيات أمم إفريقيا

وتأتي الدورة الودية في إطار تجهيز منتخب 2008 الذي يقوده أحمد الكاس، للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للناشئين تحت 17، إلى جانب توفير إحتكاك قوي لمنتخب 2007 بقيادة أسامة نبيه.

 

 قرعة تصفيات أمم إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر 

من جهة أخرى، أسفرت القرعة عن مواجهة منتخب الشباب مواليد 2005 قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره المغربي في الجولة الأولى.

وتقام التصفيات بين أندية شمال إفريقيا في مدينة السويس من 14 نوفمبر حتى 26 من نفس الشهر.

 

الجولة الأولى يوم 14 نوفمبر 

ليبيا ضد تونس 

مصر ضد المغرب 

الجولة الثانية 17 نوفمبر 

تونس ضد المغرب 

الجزائر مع مصر

الجولة الثالثة 20 نوفمبر

ليبيا ضد مصر 

الجزائر مع المغرب 

الجولة الرابعة 23 نوفمبر

تونس ضد الجزائر 

المغرب مع ليبيا 

الجولة الأخيرة 26 نوفمبر

الجزائر ضد ليبيا 

مصر ضد تونس 

سيتأهل فريقان لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب والتي تقام في فبراير 2025.

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