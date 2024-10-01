الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

حكايات من ملف المطرب الشعبي سعد الصغير في عيد ميلاده الـ 54

سعد الصغير
سعد الصغير

يبدو أن الفنان الشعبي، سعد الصغير يواجه أزمة كبيرة، بسبب ما حدث له في الأيام الأخيرة، بعد القبض عليه داخل مطار القاهرة، بتهمة حيازة المواد المخدرة.

 

“عيد ميلاد سعد الصغير”

ورغم حبس الصغير، على ذمة قضية المخدرات، يتزامن الأمر، مع عيد ميلاده الـ 54، وهو ما أحزن الكثير من محبيه، وأسرته وأعضاء فرقته الموسيقية، والذي فتح مجموعة منهم ملفات وذكريات سعد الصغير، من القاهرة لـ أمريكا، والكشف عن قصة الأسر المكفولة منه، منذ صعوده للسلم النجومية.

 

“مسجد وكفالة الأيتام”

  فتح مجموعة من أصدقاء سعد الصغير، ملف أعماله الخيرية، والذى تحدث الكثير منهم عن ما حدث له، بسبب “طيبته”، حيث قال أحد أعضاء فرقته الموسيقية لـ “فيتو”، أن سعد الصغير، لم يكن يتوقع ما حدث له، ورغم هذه الأزمة دائمًا ما يتحدث عن الأسر التي يكفلها، بالإضافة لمراعاة المسجد والجمعية الشرعية، التي أسسها منذ سنوات في منطقة شبرا

 

ويقول أيضًا، أن سعد الصغير، كانت من أسعد لحظات حياته، عندما ذهب لإحياء جولة حفلات في أوروبا، وبالتحديد داخل أمريكا، لأنه يعتبرها “وش الخير والسعد” عليه، بعد نجاح جولته الأولى في بداية مشواره الفني.

 

“سعد الصغير والستات”

وقال المقربين من سعد الصغير، إن أزماته الدائمة مع السيدات، سببها “عدم التعامل” مع الجمهور على أنه مطرب شعبي، وعندما تأتي أي فتاة للتصوير معه، تضع الصورة بشكل غير لائق، ويأتي من بعدها أزمات متتالية، واتهامات بالزواج منه، وهو ما لم يحدث نهائيًا.

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