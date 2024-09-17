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حوادث

أعطاها لي منظم حفلات في أمريكا، تفاصيل جديدة في تحقيقات سعد الصغير

سعد الصغير
سعد الصغير

 كشفت تحقيقات نيابة النزهة مع المطرب الشعبي سعد الصغير في اتهامه بتعاطي مواد مخدرة عن تفاصيل جديدة.


وتبين من تحقيقات النيابة أن سعد الصغير حاز كمية من مخدري الحشيش والترامادول داخل سجائر فيب، حيث أكد المتهم أنه أخذها من أحد الأشخاص يعمل منظم حفلات في أمريكا، وأوهمه أنها سجائر عادية وليس بها أي ممنوعات.


وأضافت التحقيقات أن سعد الصغير كان ينتوي توزيع الفيب كهدايا على أفراد فرقته، نافيا معرفته أن تلك المواد مخدرات.


كانت النيابة العامة بإحالة المطرب سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.  

وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.


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نيابة النزهة المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير

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