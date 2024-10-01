المصري يوضح موقفه من شكوى ضم السنغالي بابي بادجي

علق مسؤولو النادي المصري البورسعيدي، على قيام فريق المغرب التطواني بمخاطبة لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' ضد لاعب الفريق الجديد بابي بادجي.

وقال مسؤولو النادي المصري البورسعيدي: موقفنا سليمً خاصة أننا نقوم بمراجعة العقود كصياغة قانونية مع محامي دولي.

وتابع مسؤولو النادي: اللاعب قام بفسخ تعاقده مع المغرب التطواني بقرار من لجنة المنازعات في فيفا وتأكدنا من صحة الموقف القانوني قبل إعلان التعاقد مع اللاعب.

وقال مسؤولو النادي: موقفنا سليم ولسنا طرفا في الصراع بين اللاعب والمغرب التطواني لكننا سندافع عن بادجي لأنه بات لاعبا في صفوفنا.

فى وقت سابق أعلن سعيد لعمارتي، المتحدث الرسمي باسم نادي المغرب التطواني، تحرك ناديه، بشكل رسمي، ضد النادي المصري البورسعيدي ولاعبه الجديد بابي بادجي.

وقال لعمارتي: «الأسبوع الماضي تحركنا بالفعل ضد النادي المصري البورسعيدي وبابي بادجي وقدمنا شكوى للجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم نطلب الحصول على أموال مقابل رحيل اللاعب».

وأضاف: «لجنة فض المنازعات هي التي منحت بابي بادجي ورقة فسخ التعاقد مع النادي، وفي حال عدم صدور قرار لصالحنا، سنلجأ للمحكمة الدولية للحصول على حقنا».

وتابع: «وكيل أعمال اللاعب هو الذي تسبب في فسخ عقده معنا من طرف واحد».

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، سلسلة تدعيمات الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث أتمت إدارة المصري صفقتها التاسعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن المصري البورسعيدي بالتعاقد مع السنغالي بابي بادجي، لاعب فريق المغرب التطواني السابق بعقد يمتد لموسمين وينتهي بنهاية موسم 2026/2025 مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر حسب رغبة النادي المصري.