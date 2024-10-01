آخر ترتيبات بعثة الأهلي للسفر إلى الإمارات لخوض كأس السوبر المصري

يواصل مسئول النادي الأهلي العمل على إتمام كافة ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى دولة الإمارات استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا ويواجهة الزمالك نادي بيراميدز.

وفي ضوء تلك الترتيبات، استقر الأهلي على تعيين محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة رئيسا لبعثة الفريق خلال رحلة الإمارات لخوض بطولة كأس السوبر.

كما حدد مسئولو القلعة الحمراء موعد سفر بعثة الفريق علي ان تغادر البعثة القاهرة للسفر إلى الإمارات يوم 18 من شهر أكتوبر الحالي.

حقيقة غضب سامي قمصان بعد تجريده من اختصاصات مدير الكرة بالأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة غضب سامي قمصان مدرب فريق الكرة الأول بعد قرار محمود الخطيب رئيس النادي بسحب اختصاصات مدير الكرة منه.

وقال المصدر: قمصان لم يغضب على الإطلاق، وتقبل الأمر خاصة وأنه كان يعلم أنها مرحلة مؤقتة بشأن الجمع بين منصبه كمدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.

وأوضح أن قمصان سيعود إلى التفرغ من جديد لعمله الفني بعد تسليم جميع الملفات إلى محمد رمضان الذي تم تنصيبه مديرا رياضيا للنادي باختصاصات مدير الكرة.

وبين المصدر أن قمصان قبل التكليف من لجنة التخطيط في وقت سابق بعد رحيل خالد بيبو، والآن ملتزم أيضا بقرار النادي بشأن عودته إلى منصبه بشكل طبيعي.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث يشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".