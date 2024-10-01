إصابة محمد هاني تؤجل رحيل ظهير الأهلي للبنك

الأهلي، قرر مسئولو النادي الأهلي تجميد ملف رحيل خالد عبد الفتاح لاعب الفريق إلى البنك الأهلي بسبب إصابة محمد هاني الأخيرة.



وقال الإعلامي محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام " تعرض محمد هاني لإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة في مباراة الزمالك الأخيرة بالسوبر الأفريقي ويحتاج للتأهيل فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ".

وتابع محمد الليثى قائلا " يخشى مسئولو الأهلي من رحيل خالد عبد الفتاح قبل بدء الموسم الجديد لأن هذا سيوثر على الجبهة اليُمنى التي لا يوجد بها سوى عمر كمال عبد الواحد والذي يشارك كجناح لكن سيتم توظيفه كظهير أيمن بعد إصابة محمد هاني ".

وأختتم محمد الليثى حديثه " يبحث مسئولو الأهلي خلال الأيام المقبلة موقف خالد عبد الفتاح النهائي، وقد يستمر اللاعب مع الفريق بسبب إصابة محمد هاني رغم ترحيب النادي برحيله في وقت سابق وقبل إصابة الظهير الأساسي للفريق ".

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".