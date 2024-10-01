الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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مدير تعليم دمياط يشدد على ضرورة الانضباط المدرسي وجودة التعليم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعين منفصلين مع مديري المدارس الابتدائية بالمحافظة بحضور حسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية وحسام اللبان مدير إدارة تنسيق التعليم الإبتدائي وذلك في خطوة نحو تعزيز العملية التعليمية في محافظة دمياط.

 

 

وكيل الوزارة يؤكد على أهمية الإشراف المدرسي الفعال والانضباط الإداري

وشدد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماعين على أهمية الإشراف المدرسي الفعال والانضباط الإداري، مؤكدًا على ضرورة ضبط كثافة الفصول الدراسية وعدم تجاوز الحد المسموح به، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

كما أكد "غريب" أهمية التعاون بين هيئة التدريس داخل المدارس، وتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، مشيرًا إلى ضرورة خلق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب لزيادة نسب الحضور.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري المدارس الابتدائية بالمحافظة

 

وكيل الوزارة يؤكد على عدم التهاون في حق الطالب واحترام حقوق المعلمين 

وفي سياق متصل، شدد وكيل الوزارة على عدم التهاون في حق الطالب، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق المعلمين وعدم تجاوزها.

وفي ختام الاجتماعين، أكد وكيل الوزارة  أهمية التعاون بين جميع العاملين في العملية التعليمية لتحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة.

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