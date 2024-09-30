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محافظ دمياط يوافق على خفض تنسيق القبول بمدرستين للتعليم الفني

محافظ دمياط، ڤيتو
محافظ دمياط، ڤيتو

أكد  محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وافق علي خفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

تخفيض درجات القبول لمدرستي محمد حسن دره الاليكترونية بنات وفارسكور الزخرفية بنات

 

وافق المحافظ علي نزول تنسيق مدرسة م. محمد حسن دره الاليكترونية بنات من مجموع ٢٠٠ الي مجموع ١٨٠ درجة

كما وافق المحافظ علي نزول تنسيق مدرسة فارسكور الزخرفية بنات من مجموع ١٩٥ الي مجموع ١٨٥ درجة

وأكد وكيل الوزارة أن موافقة المحافظ جاءت حرصًا على تحقيق المزيد من رغبات بناتنا الطالبات للالتحاق بهذه المدراس ونظرا لوجود اماكن شاغره بها

مشيرا أنه يستمر قبول الطلاب الحاصلين علي مجموع المدارس التي لم تدرج في هذه المرحلة.

تنسيق القبول بفصول الخدمات

 

وكان أيمن الشهابى محافظ دمياط، اعتمد تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤..

كما تم تحديد القبول بفصول الخدمات للتعليم التجارى بمجموع ١٤٠ درجة وفصول الخدمات للتعليم الزراعى بمجموع ١٤٠ درجة،  وفصول الخدمات للتعليم الصناعى بمجموع ١٤٥ درجة ماعدا فصول خدمات مدرسة شطا الفنية المتقدمة ١٤٠ درجة،  وفصول الخدمات بمدرسة رأس البر البحرية بمجموع ١٤٠ درجة لطلاب مدارس عزبة البرج فقط، فصول ملحقة بدمياط الصناعية بنات " مدرسة كفر حميدو" ١٨٠ درجة لطلاب مدارس عزبة البرج فقط.

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