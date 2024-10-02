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حوادث

جند ونجم وندا أبرز أسماء اللوحات المعدنية المطروحة، والسعر مفاجأة

جند ونجم وندا أبرز
جند ونجم وندا أبرز أسماء اللوحات المعدنية

طرحت وزارة الداخلية، لوحات معدنية جديدة والتى تصدر أسماء "جند ونجم وندا" تتجاوز سعر أحدها نصف مليون جنيه.

اللوحات المعدنية المطروحة بسعر يتجاوز النصف مليون جنيه 

وجاءت اللوحة المعدنية " ج ن د 1 " بسعر 515 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان، واللوحة المعدنية " ن م ج 1 " بسعر 375 ألف جنيه.

 

كما طرحت اللوحة المعدنية " م أ و5555" بسعر 300 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان، واللوحة المعدنية " ن د أ 555" بسعر 125 ألف جنيه.

 

مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة

 

وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، قال مصدر أمنى، إنه يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

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وأشار المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

 

 وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

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