أصيب 18 عاملا فى حادث انقلاب مينى باص بالطريق الدائرى، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى بالطريق الدائرى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 18 عاملا فى حادث انقلاب مينى باص بالطريق الدائرى قبل نزلة الرماية في محافظة الجيزة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى الهرم التخصصى، وأن المينى باص تابع لإحدى الشركات وكان ينقل عمال، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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