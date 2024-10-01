القبض على سائق دهس طفلا في المقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق دهس طفل في المقطم.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري ومتوفى في المقطم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة مصرع طفل جراء اصطدام سيارة به على الطريق في المقطم، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.