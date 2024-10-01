وزير الاستثمار يلتقي عددا من المؤسسات والشركات الفرنسية لتعزيز التعاون المشترك

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددا من اللقاءات مع مسؤولي عدد من المؤسسات والشركات الفرنسية الراغبة في التعاون الاقتصادي مع مصر.

وقد التقى الوزير مسئولي جمعية تنمية الاستثمارات الفرنسية ANIMA والتي ترتكز أنشطتها في تعزيز تواجد الشركات الفرنسية على المستوى الاستثماري بالأسواق الإقليمية والدولية مع التركيز على منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم في عضويتها 19 دولة، وتتنوع أنشطة الجمعية الفرنسية لتشمل ترتيب البعثات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وبحث فرص تعزيز التواجد الاستثماري للشركات بالقطاعات ذات الأولوية المستهدفة بكل دولة.

كما عقد الخطيب لقاءا مع أعضاء غرفة تجارة مقاطعة مارسيليا، حيث استهدف الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون التجاري مع الشركات الفرنسية بمقاطعات جنوب فرنسا وزياد نسبة مساهمة الصادرات المصرية المباشرة عبر ميناء مارسيليا إلى فرنسا.

كما التقى الوزير رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، وتعد شريك تنموي لمصر لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية المستهدفة في مجال البنية التحتية، حيث شهد الاجتماع التباحث حول فرص تعزيز التواجد الاستثماري للمجموعة الفرنسية في مصر ودعم قطاع اللوجستيات.