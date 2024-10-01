الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي عددا من المؤسسات والشركات الفرنسية لتعزيز التعاون المشترك

وزير الاستثمار يلتقي
وزير الاستثمار يلتقي عددا من المؤسسات والشركات الفرنسية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددا من اللقاءات مع مسؤولي عدد من المؤسسات والشركات الفرنسية الراغبة في التعاون الاقتصادي مع مصر.
وقد التقى الوزير مسئولي جمعية تنمية الاستثمارات الفرنسية ANIMA والتي ترتكز أنشطتها في تعزيز تواجد الشركات الفرنسية على المستوى الاستثماري بالأسواق الإقليمية والدولية مع التركيز على منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم في عضويتها 19 دولة، وتتنوع أنشطة الجمعية الفرنسية لتشمل ترتيب البعثات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وبحث فرص تعزيز التواجد الاستثماري للشركات بالقطاعات ذات الأولوية المستهدفة بكل دولة.

 

كما عقد الخطيب لقاءا مع أعضاء غرفة تجارة مقاطعة مارسيليا، حيث استهدف الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون التجاري مع الشركات الفرنسية بمقاطعات جنوب فرنسا وزياد نسبة مساهمة الصادرات المصرية المباشرة عبر ميناء مارسيليا إلى فرنسا.

كما التقى الوزير رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، وتعد شريك تنموي لمصر لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية المستهدفة في مجال البنية التحتية، حيث شهد الاجتماع التباحث حول فرص تعزيز التواجد الاستثماري للمجموعة الفرنسية في مصر ودعم قطاع اللوجستيات.

وزير الصناعة يبحث مع 4 شركات أوروبية خطة توطين صناعة المحللات الكهربائية بمصر

وزير الصناعة: سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين في هذه الحالة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الأكثر قراءة

قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة لعائلته في لبنان

حسام المندوه يكشف شروط زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

الحكم على سوزي الأردنية بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه

اجتاحت لبنان بريًا.. الوحدة 98 الإسرائيلية تشكيل النار سيئ السمعة (إنفوجراف)

بالأرقام، إمام عاشور يدخل دوامة المقارنات بين القطبين

السفارة المصرية في لبنان تصدر بيانا هاما للجالية وتطالبهم بتجهيز هذه الأوراق

إثيوبيا تتعمد الإضرار، خبير بالشأن الإفريقي يكشف سر تراجع منسوب بحيرة سد النهضة

منوعات

المزيد

علماء: كويكب ريوجو نشأ بين مداري المشتري وزحل

قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء لإعادته للحياة في تركيا

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الرمان يتراجع جنيه في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 1-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

اجتاحت لبنان بريًا.. الوحدة 98 الإسرائيلية تشكيل النار سيئ السمعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواضع التي يستحب فيها البسملة (بسم الله)

تفسير رؤية السلحفاة في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

المزيد
الجريدة الرسمية