الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي أعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية فى القنصلية المصرية بنيويورك، فيتو

في ختام برنامجه المكثف في الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع أعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة المصرية في نيويورك، وحضر اللقاء السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير معتز زهران سفير مصر في واشنطن، والسفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك.

عبر الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء عن الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تم بذلها لخروج مشاركة مصر في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة على نحو ناجح يعكس الرصيد المصري المؤثر والمعروف في الأمم المتحدة، ومكانتها على الساحتين الاقليمية والدولية.

تناول وزير الخارجية أولويات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، مؤكدًا ثقته في قدرة أبناء الدبلوماسية المصرية العريقة على صون وتعظيم المصالح المصرية في مختلف المحافل وسط التحديات الاقليمية والدولية المتفاقمة. 

وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة العمل المكثف على الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والقنصلية ورعاية شئون المصريين في الخارج، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وجذب السياحة اليها، وغيرها من مجالات العمل ذات الأولوية، وبما يخدم مصالح الدولة المصرية وشعبها العظيم.

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