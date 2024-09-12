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عقارات

تعرف على حجم التمويل العقاري الممكن الحصول عليه

التمويل العقاري،
التمويل العقاري، فيتو

يطرح المواطنون عددًا من التساؤلات حول تفاصيل التمويل العقاري وخدماته في مصر.

وتساءل البعض عن حجم التمويل الذي يمكن الحصول عليه؟

وأجاب الاتحاد المصري للتمويل العقاري، مؤكدًا أن هناك قيودًا محددة على قيمة التمويل الممنوح للمستثمر تعتمد على قيمة العقار الممول ونسبة التمويل الممنوح إلى ذلك العقار، كما أن هناك حدود ائتمانية يجب أن يتم أخذها فى الاعتبار عند منح التمويل وتحديد قيمته حيث يجب ألا تتعدى نسبة القسط الشهرى الذى سيقوم المواطن بسداده إلى دخل المواطن النسب المئوية الآتية:

- • 35% من دخلك الشهرى إذا كنت من ذوى الدخول المنخفضة.

 • 40% من دخلك الشهرى فى حالة تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى.

 • 40% من دخلك الشهرى إذا كنت من غير ذوى الدخول المنخفضة.

 

كما طرحت وزارة الإسكان خلال الشهر الماضي 177 قطعة أرض فى 26 مدينة جديدة بإجمالي مساحة 2450170 مترًا مربعًا بما يعادل 583.3 فدان بأنشطة استثمارية متنوعة، ويضم الطرح مدن أبرزها القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر والشروق وحدائق العاصمة وبدر و15 مايو وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعبور والعبور الجديدة والسادات بالإضافة لعدد من مدن الصعيد.

ويأتي الطرح فى إطار تكليفات وزير الإسكان بحصر الأراضي الشاغرة وطرحها وإتاحتها للتنمية والاستثمار وتلبية احتياجات وطلبات الشركات العقارية.

 

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