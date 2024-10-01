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محافظات

بتكلفة مليار جنيه، الخطة الزمنية لافتتاح مشروعات الصرف الصحي بالزينية في الأقصر

المهندسة رقية حماد
المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب

كشفت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن الجدول الزمني لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية الذي تجاوز التكلفة المالية المقرة له مليار جنيها عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

الخطة الزمنية للتشغيل 


وأكدت أن المدامود بحري (الرئيسية) تم التشغيل  اليوم الثلاثاء،الزينية بحري 31 أكتوبر الجارى، والصعايدة 31 يناير المقبل، ومدامود العجوز 31 مارس المقبل، والزينية قبلي 30 أبريل المقبل، والعشي 31 مايو المقبل، والمدامود قبلي 30 يونيو المقبل.


كان افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر صباح اليوم الثلاثاء محطة رفع المدامود بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي مركز الزينية كاملا والتى تجاوزت تكلفته مليار جنيه.


و أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه تم التشغيل الفعلى جزئيًا لمحطة رفع المدامود بحرى بعد إنهاء كافة الأعمال الخاصة من قبل شركة جبالكو للمقاولات بها وفقًا للجداول الزمنية المقررة  لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية.


واستعرضت رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر خطة دخول الصرف الصحي لكافة قرى مركز ومدينة الزينية مشيرة إلى دخول خدمة الصرف الصحي لقرية الزينية بحرى آخر أكتوبر الجاري.

ومن جانبها أكد محافظ الأقصر على جهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لتوصيل خدمات الصرف الصحي لكافة قرى مراكز ومدن المحافظة وفقًا للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مشيرًا إلى أنه بمجرد انتهاء مشروعات الصرف الصحي بمركز الزينية سيتم تكثيف العمل لإدخال الغاز الطبيعي وغيره من الخدمات الأخرى.

 

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