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رياضة

كرة اليد، الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز في دور تحديد المراكز بمونديال الأندية

مباراة الزمالك وكاليفورنيا
مباراة الزمالك وكاليفورنيا إيجلز، فيتو

كرة اليد، حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، فوزا ساحقا على نظيره فريق كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، بنتيجة (41-23)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن دور تحديد المراكز ببطولة كأس العالم لأندية كرة اليد المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر الجاري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على كاليفورنيا إيجلز بنتيجة (21-11).

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الخليج السعودي (29) - (27) تاوباتي البرازيلي

الزمالك المصري (41) - (23) كاليفورنيا الأمريكي 

برشلونة الإسباني × فيزبريم المجري - 5 عصرا | الدور قبل النهائي

الأهلي المصري × ماجديبورج الألماني - 8 مساء | الدور قبل النهائي

مواجهة قوية بين الأهلي وماجديبورج

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، أمام فريق ماجديبورج الألماني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وماجديبورج

وتقام مباراة الأهلي وماجديبورج في الـ8 مساء، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الأهلي إلى الدور قبل النهائي كأحسن مركز ثاني في المجموعات الثلاثة.

ووصل إلى الدور قبل النهائي كل من، الأهلي المصري وماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وفيزبريم المجري.

نتائج مواجهات كأس العالم لأندية كرة اليد

وجاءت نتائج مواجهات الجولتين الأولى والثانية كالتالي:

الجولة الأولى

الخليج السعودي (48) - (25) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

الأهلي المصري (49) - (15) سيدني الأسترالي

الزمالك المصري (30) - (25) تاوباتي البرازيلي

الجولة الثانية

فيزبريم المجري (43) - (17) تاوباتي البرازيلي

ماجديبورج الألماني (57) - (21) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

برشلونة الإسباني (53) - (23) سيدني الأسترالي

الجولة الثالثة

الخليج السعودي (28) - (35) ماجديبورج الألماني

الزمالك المصري (27) - (34) فيزبريم المجري

الأهلي المصري (23) × (31) برشلونة الإسباني

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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