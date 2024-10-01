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أخبار مصر

مايا مرسي تشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، في اجتماعات الدورة الـ80 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية.

وشهد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب  مشاركة  أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ولفيف من سفراء ورؤساء الوفود العربية.

 

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالوزراء والسفراء ورؤساء الوفود في بلدهم الثاني جمهورية مصر العربية، متمنية لهم طيب الإقامة، وموجهة كذلك الشكر إلى جامعة الدول العربية والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على جهودها لدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وقيادة المجالس الوزارية المعنية بكافة القطاعات ذات الصلة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن جمهورية مصر العربية من خلال رئاستها الدورة الحالية (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تابعت باهتمام بالتنسيق مع الأمانة العامة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، كما شاركت في العديد من الفعاليات المتخصصة، ومنها الحدث العربي رفيع المستوى والدورة التدريبية حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، والدورة الثانية لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي عقدت في مملكة البحرين بالتزامن مع أعمال القمة العربية، وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة المتخصصة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة إلى كبار السن في الدول العربية، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، معلنة أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وضمن توجيهات  رئيس الجمهورية، بتخصيص عام 2024 لكبار السن، وسوف يتم تنظيم الاحتفال باليوم العربي لكبار السن مع نهاية هذا العام لاستعراض كافة الجهود المصرية التي تمت في إطار الاحتفالات بهذا اليوم، والتي تمت على مدار العام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي التضامن المصري مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، جراء العمليات غير الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والتأكيد على ضرورة التحرك في إطار عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لتدارك الأوضاع الاجتماعية والإنسانية المتصاعدة، مشيرة إلى الجهود المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، والتي جاءت بمبادرات مصرية وعربية وفي إطار مبادرات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتأكيد على مواصلة تقديم تلك المساعدات كلما سمحت الظروف بذلك.

 

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن مع السودان الشقيق ومواصلة تقديم المساعدات أيضًا في إطار عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفي إطار التعاون الثنائي.

 

وأشارت  مرسي  إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي، لما تمثله من أهمية في حياة المواطن العربي، والتأكيد على العزم المصري مواصلة التنسيق والتعاون مع الأشقاء العرب لدعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها من المواثيق والقرارات العربية الدولية ذات الصلة، وبالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع ودعمًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الإشارة إلى استعداد مصر التام لتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب بما يعظم الاستفادة وينعكس ايجابًا على المواطن.

واختتمت وزيرة التضامن  كلمتها بتوجيه الشكر إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على جهودها لإعداد وثائق المكتب التنفيذي للمجلس، وتنظيم كافة الفعاليات والأنشطة والتنسيق مع رئاسة المجلس في إطار متابعة تنفيذ القرارات.

 

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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التنمية الاجتماعية وزيرة التضامن الاجتماعي وزراء الشؤون الإجتماعية العرب

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