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وزيرة التضامن توجه الشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرة "بإيديك تنقذي حياة"

قرينة الرئيس السيدة
قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، فيتو

تتقدم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للسيدة الأولى انتصار 
السيسي حرم رئيس الجمهورية لرعايتها الكريمة لمبادرة الهلال الأحمر المصري "بإيديك تنقذي حياة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لرفع وعي الرائدات الاجتماعيات في مجال الإسعافات الأولية، التي أطلقت صباح اليوم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رعاية السيدة الأولى لهذه المبادرة تأتي استمرارًا لرعايتها الكريمة ومتابعتها المستمرة لكافة أنشطة الهلال الأحمر المصري والتي تشهد طفرة كبيرة، كما أن حرص سيادتها على زيارة المقر الرئيسي للهلال الأحمر المصري أكثر من مرة كان له عامل إيجابي على المتطوعين وكافة العاملين بالهلال الأحمر المصري.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المبادرة  تهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية إلى الرائدات الاجتماعيات واللاتي يبلغ عددهن 15 ألف رائدة لإكسابهن المهارات لتقديم الخدمة الإسعافية الصحيحة، ونقلها لأفراد مجتمعاتهن مما يساهم في تقليل مضاعفات الإصابة، وإنقاذ حياة المصابين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيدة الأولى انتصار السيسي حرم  رئيس الجمهورية ستتابع نتائج مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" لحظة بلحظة، وهو ما سيضع مسؤولية كبيرة على القائمين بتنفيذها، مشددة على أن قوة الرائدات الاجتماعيات ستلتقي على الأرض وفي الميدان مع خبرة الهلال الأحمر المصري في مبادرة يتوفر لها كل عناصر النجاح.

 

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