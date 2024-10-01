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خارج الحدود

دوريات للجيش الصيني في بحر الصين الجنوبي

دوريات تعزيز في بحر
دوريات تعزيز في بحر الصين الجنوبي،فيتو

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، أن الجيش الصيني أجرى دوريات لتعزيز الاستعداد القتالي في مناطق من بحر الجنوبي على مدى يومين، في تمديد لمناورات عسكرية نادرًا ما تجرى في المنطقة انطلقت في مطلع الأسبوع.

 

دوريات للجيش الصيني لتعزيز الاستعداد للقتال

وبحسب تقارير وسائل الإعلام التي نقلتها "رويترز"، أجرت قيادة المنطقة الجنوبية لـجيش التحرير الشعبي الصيني دوريات الاستعداد القتالي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين القدرات القتالية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وتزعم الصين أنها تتمتع بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، بما يتعارض مع مطالب بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام بشأن السيادة على الممر المائي المزدحم.

وقضت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي عام 2016، بأن مزاعم الصين لا يدعمها القانون الدولي، وهو القرار الذي رفضته بكين.

وأجرت القوات الجوية والبحرية الصينية يوم السبت مناورات بالقرب من جزر سكاربورو المتنازع عليها، بعد أن قالت أستراليا والفلبين إن جيشيهما سيجريان أنشطة بحرية مشتركة مع اليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

وتطالب كل من بكين ومانيلا منذ فترة طويلة بالجزر المرجانية الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غرب جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين وداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

 

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