السيسي يهنئ شي جينبينج بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الصين الشعبية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق آخر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية

ووجه الرئيس السيسي التحية والتهنئة لأسر الطلاب والخريجين خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.



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