محافظ الأقصر: قرارات إنشاء لـ 32 نجعا وعزبة بمدينة الزينية

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أنه تم استصدار قرارات إنشاء لـ 32 نجعا وعزبة "كتل سكنية قديمة" بمركز ومدينة الزينية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، فى ضوء تواجده وسط أهالى مركز ومدينة الزينية.

التخطيط العمراني

وأوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر، أنه تم استحداث 240 كتلة سكنية وتم صدور قرارات إنشاء لها، وتضمنت 32 عزبة ونجعا بمركز ومدينة الزينية، وجارٍ العمل على اعتماد كافة الأحوزة المطلوبة على التوالي.



جاء ذلك فى إطار أعمال مراجعة موقف الأحوزة العمرانية المعتمدة والتجمعات السكنية الخاصة بالمدن والقرى وتوابعها، واتخاذ حزمة من الإجراءات لإنجاز أعمال الخريطة العمرانية لمراكز ومدن المحافظة كافة، وذلك بالتنسيق ما بين إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة التنمية المحلية لتحديث الخريطة العمرانية لمحافظة الأقصر.