الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيريا مع الأهالي لبحث مطالبهم (صور)

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة  لقاءا جماهيريا للأستماع لمطالب وشكاوى المواطنين بمركز ومدينة الزينية، على هامش أفتتاح  محطة رفع المدامود بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي الزينية وأعلان بدء التشغيل الفعلى لها.

محافظ الأقصر يلتقى بالأهالي 


واستمع محافظ الأقصر لمطالب المواطنين المتمثلة فى تشغيل محطة الشاعر المتوقفة أعمالها منذ سنوات وأنهاء كافة أعمال محطات مشروع الصرف الصحي لمركز الزينية، وأدخال كافة خدمات المرافق والغاز الطبيعي تباعًا لأنتهاء أعمال الصرف الصحي.


وأوضح " عمارة " للمواطنين أنه بخصوص أعمال محطة الشاعر فهى عزبة تتبع المدامود قبلى وبمجرد أنتهاء أعمال وتشغيل محطة المدامود قبلى سيتم تشغيل المحطات التابعة لها وتوصيل خدمات الصرف الصحي.

أشار محافظ الأقصر إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لأعتماد المخططات الاستراتيجية للنجوع والعزب على مستوى مراكز ومدن المحافظة لضمها للحيز العمرانى وأستكمال كافة المشروعات التنموية والخدمية المتعطلة.

خطة تشغيل الصرف الصحي في الزينية بالأقصر 


ومن جانبه أعلنت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن الجدول الزمني لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية كالتالى: المدامود بحري (الرئيسية) تم التشغيل،الزينية بحري 31 أكتوبر الجارى، والصعايدة 31 يناير المقبل، ومدامود العجوز 31 مارس المقبل، والزينية قبلي 31 أبريل المقبل، والعشي 31 مايو المقبل، والمدامود قبلي30 يونيو المقبل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر الصرف الصحي محافظ الأقصر مشروع الصرف الصحي مطالب المواطنين لقاء جماهيري

مواد متعلقة

أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته 2.5 كيلو حشيش وبانجو و100 جرام شابو

تعليم الأقصر يتسلم 10 آلاف كتاب دعما من وزارة التنمية المحلية

بعد توقف يومين، تحليق 75 رحلة منطاد بسماء الأقصر

لليوم الثاني، إلغاء 70 رحلة بالون طائر تحمل 2000 سائح لسوء الأحوال الجوية بالأقصر

الأكثر قراءة

البقاء للأحسن، ساويرس يوجه رسالة لمنتقدي رجل الأعمال السوري باسل سماقية

موعد مغادرة السودانيين شارع فيصل.. هل تعيد معركة الخرطوم النازحين إلى أراضيهم؟ (فيديوجراف)

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

حفل فاطمة سعيد بالبحرين، يفجر الملفات المسكوت عنها في دار الأوبرا

السيسي: لا أحد فوق القانون

الأهلي، لجنة التخطيط تقترح ضم مهاجم فلسطيني قبل إغلاق باب القيد

رفض طعن حبيبة ووالدها، تأييد أحكام المؤبد والإعدام للمتهمين بقتل طالب الرحاب

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر في الأسواق

الطماطم تواصل الانخفاض، ننشر أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

صيد ثمين اغتالته إسرائيل مع حسن نصر.. رجل خامنئي الغامض ضحية عملية الضاحية الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر قلة البركة في زماننا

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية