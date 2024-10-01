محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيريا مع الأهالي لبحث مطالبهم (صور)

عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة لقاءا جماهيريا للأستماع لمطالب وشكاوى المواطنين بمركز ومدينة الزينية، على هامش أفتتاح محطة رفع المدامود بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي الزينية وأعلان بدء التشغيل الفعلى لها.

محافظ الأقصر يلتقى بالأهالي



واستمع محافظ الأقصر لمطالب المواطنين المتمثلة فى تشغيل محطة الشاعر المتوقفة أعمالها منذ سنوات وأنهاء كافة أعمال محطات مشروع الصرف الصحي لمركز الزينية، وأدخال كافة خدمات المرافق والغاز الطبيعي تباعًا لأنتهاء أعمال الصرف الصحي.



وأوضح " عمارة " للمواطنين أنه بخصوص أعمال محطة الشاعر فهى عزبة تتبع المدامود قبلى وبمجرد أنتهاء أعمال وتشغيل محطة المدامود قبلى سيتم تشغيل المحطات التابعة لها وتوصيل خدمات الصرف الصحي.

أشار محافظ الأقصر إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لأعتماد المخططات الاستراتيجية للنجوع والعزب على مستوى مراكز ومدن المحافظة لضمها للحيز العمرانى وأستكمال كافة المشروعات التنموية والخدمية المتعطلة.

خطة تشغيل الصرف الصحي في الزينية بالأقصر



ومن جانبه أعلنت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر عن الجدول الزمني لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية كالتالى: المدامود بحري (الرئيسية) تم التشغيل،الزينية بحري 31 أكتوبر الجارى، والصعايدة 31 يناير المقبل، ومدامود العجوز 31 مارس المقبل، والزينية قبلي 31 أبريل المقبل، والعشي 31 مايو المقبل، والمدامود قبلي30 يونيو المقبل.

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