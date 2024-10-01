الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

السجن 12 عاما للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال

العياشي زمال، فيتو
العياشي زمال، فيتو

أعلن محامي المرشح الرئاسي التونسي، العياشي زمال، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن حكما صدر اليوم الثلاثاء، بسجنه 12 عاما في 4 قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي.

السجن 12 عاما لمرشح الرئاسة التونسي

وقال عبد الستار المسعودي: "حكمت المحكمة الابتدائية بتونس 2 على العياشي زمال بالسجن 12 عاما في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت" لكنه "يبقى معنيا بالانتخابات".

ويعد هذا ثالث حكم بالسجن يصدر بحق زمال خلال أسبوعين، ويأتي قبل خمسة أيام فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية.

واعتقلت الشرطة التونسية العياشي زمال قبل نحو شهر، ويقول محاميه "إنه يواجه ما يزيد على 30 قضية".

وإلى جانب زمال، أعلن القضاء التونسي في وقت سابق تثبيت الحكم الابتدائي بحق مرشحَين سابقين للانتخابات الرئاسية، وهما عبد اللطيف المكي ونزار الشعري، بالحبس مدة 8 أشهر.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت عن منعها إقرار جمعيات ومنظمات محلية لمراقبة الاقتراع الرئاسي المرتقب يوم 6 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب تلقيها تمويلات أجنبية.

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