الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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مكتبة الإسكندرية تعزز التعاون الثقافي مع منظمة "إيسيسكو"

استقبال الدكتور أحمد
استقبال الدكتور أحمد زايد

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية في مكتبة كلًا من السفير خالد فتح الرحمن؛ مدير مركز الحوار الحضاري فى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والدكتور أسامة النحاس؛ خبير التراث بالمنظمة.

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وحضر اللقاء من جانب مكتبة الإسكندرية، الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي، والدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي، وهبة الرافعي؛ القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والدكتور أحمد منصور؛ مدير مركز دراسات الخطوط.

تم خلال اللقاء بحث دعم وتنشيط أوجه التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومنظمة الـ "إيسيسكو" وبلورة ذلك فى "بروتوكول " للتعاون بين الجانبين في تنظيم الأنشطة الثقافية المختلفة، وهو الأمر الذى رحب به الدكتور أحمد زايد، مشيدًا بدور المنظمة ورسالتها وأنشطتها التي تغطى 53 دولة على امتداد العالم.

 

كما تم بحث فرص التعاون بين الجانبين في تنظيم مؤتمر دولي هذا العام بمناسبة مرور 60 عامًا على رحيل الأديب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، وعرض السفير خالد فتح الله على مدير المكتبة  فكرة التعاون بين مركز الخط والخطوط التابع للمنظمة، ومركز دراسات الخطوط في مكتبة الإسكندرية، مع بحث تنظيم معرض لأهم مقتنياته، حيث تقتنى عددًا كبيرًا وفريدًا من أعمال كبار الخطاطين المصريين والعرب، 

 

 

كما تم بحث إمكانيات التعاون في استخدامات تطبيقات استخدامات الذكاء الاصطناعى في هذا المجال، واستعرض السفير خالد فتح الله الخدمات التي تقدمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة للدول الأعضاء، وأهدى المكتبة أحدث الإصدارات التي أصدرتها المنظمة في الآونة الأخيرة. وفى نهاية اللقاء تبادل الجانبين الهدايا التذكارية.

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مكنبة الإسكندرية مكتبة الإسلامي

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