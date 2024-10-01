ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح نارى فى سوهاج

تمكنت الجهات الأمنية بمركز شرطة طهطا من ضبط مسجل وبحوزته عددا من قطع الحشيش وكيسان شابو. ومبلغ مالى وسلاح نارى وتم تحرير المحضر وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات

مدير الأمن يتلقي إخطارا بضبط القطب وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد ابو ستيت رئيس مباحث مركز طهطا بتمكنة هو ورفاقة الرائد محمد دياب والنقيب جمعة فؤاد والنقيب محمد حريز من ضبط مسجل يدعى على.م.ش.ح. وشهرتة القطب وبحوزته عدد 8 قطع حشيش و2 كيس شابو وسلاح نارى فرد خرطوش وطبقة خرطوش ومبلغ مالى 1225 جنية

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات

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