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اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي

صادرات البترول، فيتو
صادرات البترول، فيتو

كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.1 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي، لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار كنتيحة لانخفاض كل من الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 1.3 مليار دولار.

 

حجم الواردات البترولية خلال 2023-2024

وأضاف تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، أن الواردات البترولية استقرت خلال نفس الفترة، عند نحو 13.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.5 مليار دولار، بما يوازي ارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.9 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 556.8 مليون دولار "ارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما".

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مصادر: البترول تدرس زيادة أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

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