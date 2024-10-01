حفل فاطمة سعيد بالبحرين، يفجر الملفات المسكوت عنها في دار الأوبرا

يبدأ بعد ساعات حفل السوبرانو فاطمة سعيد والمايسترو نادر عباسي بمملكة البحرين مساء اليوم، ضمن فعاليات النسخة 33 من مهرجان البحرين الدولي للموسيقى.

المثير أن هذا الحفل لم يشار إليه حول ما علاقة دار الأوبرا المصرية به وبحفلهما الأول يوم الخميس الماضي بقصر عابدين، والذي لاقى احتفاء كبيرا وحضور رسمي مهم.

غياب دار الأوبرا المصرية من حفل قصر عابدين

كشف الحفل الذى أقيم في قصر عابدين الخميس الماضي، للسوبرانو فاطمة سعيد والمايسترو نادر عباسي، والذى نظمته أحد الشركات الخاصة، عن مجموعة من التفاصيل والملاحظات التي تلقي بظلالها عن ماذا يحدث داخل دار الأوبرا المصرية؟!

وغاب وجود الكيان الأهم - دار الأوبرا المصرية – من كافة البوسترات الدعائية والإعلانات للحفل، على الرغم من وجود عدد كبير للرعاة جاء في مقدمتها رعاية وزارة الثقافة المصرية التي احتفلت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي به.

المثير أيضا أن مهرجان البحرين الدولى للموسيقى في دورته الـ33، سيشهد مشاركة الثنائي فاطمة سعيد والمايسترو نادر عباسي بحفل جديد مع افتتاح فعاليات المهرجان، دون أن تعلن دار الأوبرا عن مشاركتها فيه أو سفر المايسترو نادر عباسي رئيس البيت الفني للمشاركة فيه.

بوستر حفل السوبرانو فاطمة سعيد بقصر عابدين

الملفات المسكوت عنها في دار الأوبرا المصرية

حالة الغموض التي تكتنف مثل هذه الحفلات المهمة أصبحت لغزا غريبا ومثيرا، يطرح العديد من التساؤلات حول ما يجري في دار الأوبرا المصرية.

لماذا غاب شعار دار الأوبرا المصرية من بوستر حفل السوبرانو فاطمة سعيد بقصر عابدين؟ بدا في البوستر الدعائي صورة فاطمة سعيد وخلفها المايسترو نادر عباسي، ولكن لا أحد يعلم من هو الأوركسترا الذى عزف في الحفل وإلى أي جهة ينتمى ؟ وهل منظمي الحفل هم من أتوا بالأوركسترا؟! إذا كان هذا الأوركسترا تابع لدار الأوبرا فأين ذهب لوجو الأوبرا واسم الأوركسترا من الحفل؟ إذا كان الأوركسترا يتبع المايسترو نادر عباسي فما هو اسمه وفى أي جهة مسجل لحفظ حقوق الملكية الفكرية؟ يشغل المايسترو نادر عباسي رئاسة البيت الفني لدار الأوبرا، هو المنصب الذي يحتاج إلى تواجد وتفرغ تام، فهل يجوز أن يتركه ويسافر لإقامة حفلات خارجية؟ ما هي أولويات رئيس البيت الفني للأوبرا، أن يهتم بتشغيل أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفوني – أبناء الدار – أم العمل مع أوركسترا خاصة؟ من أي جهة رسمية تم انتداب المايسترو نادر عباسي لشغل منصب رئيس البيت الفني وهل هو معين – فوق السن – ؟ منذ متى وتسمح إدارة دار الأوبرا المصرية بعمل حفلات مع شركات خاصة دون أن يوضع شعارها الرسمي أو تحصل على حقوقها المالية ؟ هل يكفى وضع شعار وزارة الثقافة فقط ؟ أين تم عمل بروفات الحفل؟ وإذا تم داخل قاعات الأوبرا هل حصلت على حقوقها المالية حتى لا تتدخل كشريك ويوضع اسمها في الحفل؟

رغم كل ما يجري في دار الأوبرا المصرية، باعتبارها كيان ثقافي وإطلالة مهمة فنية ثقافية في الوطن العربي والعالم أجمع، لكن يبدو أن ملفا مهما لابد أن يطرح الآن للنقاش الداخلي، ليختذل جميع محاوره فيما آلت إليه دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، خصوصا في الفترة الأخيرة، وهل يمكن أن تكون هناك روشته لإعادة هذا المارد الثقافي إلى عنفوانه مثلما كان دائما.