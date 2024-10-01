بتكلفة 200 مليون جنيه، محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي المدامود (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر صباح اليوم الثلاثاء محطة رفع المدامود بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي الزينية، والتى تجاوزت تكلفته مليار جنيهًا عامة.

مشروع الصرف الصحي



و أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه تم التشغيل الفعلى جزئيًا لمحطة رفع المدامود بحرى بعد أنهاء كافة الأعمال الخاصة من قبل شركة جبالكو للمقاولات بها وفقًا للجداول الزمنية المقررة لمشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية.



وأستعرضت رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر خطة دخول الصرف الصحي لكافة قرى مركز ومدينة الزينية مشيرة إلى دخول خدمة الصرف الصحي لقرية الزينية بحرى أخر اكتوبر الجاري.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على جهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لتوصيل خدمات الصرف الصحي لكافة قرى مراكز ومدن المحافظة وفقًا للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مشيرًا إلى أنه بمجرد أنتهاء مشروعات الصرف الصحي بمركز الزينية سيتم تكثيف العمل لأدخال الغاز الطبيعي وغيره من الخدمات الآخرى.



وأعلن عن أنه فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سيتم أنهاء كافة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة أرمنت 30 ديسمبر المقبل، ليصبح أول مركز على مستوى محافظة الأقصر منتهية به كامل الأعمال المخططة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

يذكر أن المشروع بلغت تكلفته 200 مليون ليتضمن شبكات انحدار بطول 7.7 كم لتخدم أهالى نجع جاد الكريم بواقع 8111 نسمة و أهالى المدامود بحري بواقع 16110 نسمة.

و تبلغ طاقة المحطة 661.35 ل /ث،بعدد 6 طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة 332 ل /ث ويتكون مشروع صرف صحي الزينية من عدد 7 محطات رفع ومحطة معالجة بطاقة 33/22 الف م٣/يوم وشبكات انحدار وخطوط طرد تقدر بنحو 100 كم أقطار مختلفة لخدمة 100 الف نسمة.



حضر الافتتاح الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ الجهاز التنفيذي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء احمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وحجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر.

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