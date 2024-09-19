الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

مصادر: البترول تدرس زيادة أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

مصادر تؤكد زيادة
مصادر تؤكد زيادة قادمة في أسعار الغاز الطبيعي،فيتو
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بعد ارتفاع أسعار اسطوانات البوتجاز  المنزلي والتجاري، وفقا لقرار الدكتور مصطفى  مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أقر بزيادة أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، وزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

 

وطبقت وزارة البترول زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط ‏.

دراسة لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع 

وكشف مصدر إن وزارة البترول تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع  بعد أن تم تثبيت أسعار الغاز الطبيعي لصالح القطاع المنزلي والصناعي دون أن تتغير في الفترات السابقة، وذلك للحفاظ على الأسواق وعدم تأثر بعض المنتجات التي تنتجها المنشآت الصناعية التي تعمل بالغاز الطبيعي، ولكن خطة وزارة البترول لرفع الدعم عن المواد البترولية قد تدفع الوزارة لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.

وأضاف مصدر بوزارة البترول لـ “فيتو” أن  الدراسة أوصت بعمل  زيادة طفيفة  تطبق على شرائح الغاز الطبيعي حتى لا تتأثر المنتجات التجارية بالزيادة. 


وكشفت المصدر أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.


وتم  إلى تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة ونسب الزيادة المحتملة، التي قد تتراوح بين 10% و15%، وذلك بعد استقرار منظومة الضخ والإمداد لكافة القطاعات الاقتصادية.


وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول أن هناك توقعات بزيادة طفيفة في أسعار الغاز الطبيعي.

ويشهد القطاع الصناعي حالة من الترقب بشأن نسب الزيادة المحتملة في أسعار الغاز الطبيعي.

الغاز الطبيعي للمنازل 

 

شرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع 

وتختلف أسعار الغاز الطبيعي في مصر بين القطاع المنزلي والقطاع الصناعي والتجاري. حيث تتراوح أسعار الغاز للقطاع المنزلي بين 2.50 جنيه و3.75 جنيه لكل متر مكعب، حسب حجم الاستهلاك. 

بينما تُحدد أسعار الغاز للقطاع الصناعي بناءً على نوع النشاط، حيث تبلغ تكلفة الغاز للصناعات مثل الحديد والصلب 5.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولصناعة الأسمنت 12 دولارًا، ولتوليد الكهرباء 3 دولارات.

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