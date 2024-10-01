البنك المركزي: 7.6 مليار دولار عجزا في الميزان التجاري البترولي خلال 2023-2024

قال البنك المركزي المصري، إن على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة على الساحة العالمية، حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023/2024، فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار.

الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري

وأضاف تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم تحقيق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض، على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار، منها 40.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023/ 2024.

الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر

وتابع التقرير: هذا إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر، إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27%، وتراجع رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.

الميزان التجاري البترولي

وأشار البنك المركزي، إلى تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ نحو 7.6 مليار دولار، مقابل فائضا بمقدار 410 ملايين دولار.