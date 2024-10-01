مدير التعليم العام في الدقهلية يتابع مدارس إدارة تمي الأمديد (صور)

أجرى الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بـ تعليم الدقهلية جولة استهدفت متابعة مدارس إدارة تمي الأمديد.

المدارس المستهدفة في الزيارة



حيث كلف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بمتابعة مدارس إدارة تمي الأمديد. وقام بزيارة مدارس الشهيد إبراهيم مصطفي بقرية منشية صبري أبو علم، والربع الثانوية، ومسعد حافظ للتعليم الأساسي بالربع، والإعدادية بنات بتمي الأمديد -تمي الأمديد الرسمية للغات.



الأنشطة الطلابية تسير علي افضل وجة

و قد أثني مدير عام التعليم علي حسن سير العملية التعليمية كما أشار إلي أن الأنشطة الطلابية تسير علي افضل وجه.

زيارة قاعات التدريب الخاصة بمعلمي ووكلاء ومديري المدارس الإبتدائية



كما قام بزيارة قاعات التدريب الخاصة بمعلمي ووكلاء ومديري المدارس الإبتدائية بإدارة تمي الأمديد بمشروع التعليم من أجل الغد وأشاد بالجهد المبذول للنهوض بالعملية التعليمية بالإدارة

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