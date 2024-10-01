التحفظ على 7 أطنان سماد وملح وتحرير 143 محضر مخالفات تموينية في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وتتم الحملات لضبط المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حيث استمرت أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، واكد"اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وقال مرزوق إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 143 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر اللواء مرزوق إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

108 مخالفات في مجال الرقابة على المخابز

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 108 مخالفات في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة.

حيث تم ضبط وتحرير 35 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز عدد 40 محضر عدم مطابقة للمواصفات و53 محضر نقص وزن ما بين(8-19)جم ومحضر عدم وجود قائمة بيانات و3 محاضر تجميع دقيق بقيمة (5 شيكارة) و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش ومحضر انتهاء من الإنتاج وعدد 6 محاضر تصرف في دقيق بعدد (35شيكارة) و2 محضر غلق بدون إذن..

19 محضرا في مجال الرقابة علي الأسواق

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات والمحاضر عدد 19 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدد 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

ومحضرين ذبح خارج السلخانة ومحضر تجميع سلع مدعمة ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحضر تصرف في سلع تموينية (تاجر تمويني) بقيمة 35432 جنيه ومحضر وجود سلع بدون فواتير ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و 3 محاضر سلع مجهولة المصدر ومحضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية) ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (مستودع غاز)..

التحفظ علي 4 أطنان سماد

وتم التحفظ علي 4 طن سماد يوريا و100 صفيحة جبنة و135 كجم لحوم ودواجن و50 كجم لحم بلدي و3.75 طن ملح و750 كجم أعلاف و16 أسطوانة غاز و50 كجم حلوي مشبك و200 لتر سولار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..



وأكد مرزوق على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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