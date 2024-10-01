أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته 2.5 كيلو حشيش وبانجو و100 جرام شابو

تمكنت مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على عنصر إجرامي بحوزته كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها.

التفاصيل الكاملة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بضبط تاجر مخدرات يدعى «ع.أ.ع» 40 عاما، عاطل مقيم ناحية الشغب بدائرة مركز شرطة إسنا.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته 1.5 كيلو حشيش، كيلوجرام من البانجو، 100 جرام من الشابو، كتر، مبلغ مالي، 2 موبايل.

تاجر مخدرات



وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والسلاح الأبيض بهدف الدفاع عن النفس، الهواتف المحمولة وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الاثمه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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