الخارجية الكويتية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان فورًا

دعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت جميع المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان حاليا إلى مغادرته فورا.

الكويتيون فى لبنان

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أنه بالإشارة إلى الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحث الوزارة المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان على ضرورة التواصل مع سفارة الكويت في بيروت على الأرقام التالية:

أرقام السفارة الكويتية فى لبنان

- رقم طوارئ السفارة: (96171171441 +)

- رقم طوارئ الوزارة (965159 +) - (96522225504 +).