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بث مباشر مباراة الغرافة والعين القطري بدوري أبطال آسيا 2024

العين الاماراتي،فيتو
العين الاماراتي،فيتو

بث مباشر مباراة  الغرافة والعين القطري بدوري أبطال أسيا 2024، يستضيف نادي الغرافة القطري، فريق العين الإماراتي في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

موعد مباراة العين والغرافة بدوري أبطال اسيا 

وستقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "البيت" بمدينة الخور بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة ضد العين

ومن المقرر أن تنقل قناة beIN Sports AFC 2 المشفرة، مباراة الغرافة ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة بتعليق عامر الخوذيري.

بينما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة في استعادة توازنه بعد خسارته الكبيرة أمام الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية بين العين والغرافة في تاريخ البطولة، حيث سبق أن التقيا في عام 2001، عندما فاز العين بهدف دون رد.

وعلى مر السنين، واجه العين الأندية القطرية في 18 مناسبة، حيث تمكن من تحقيق 6 انتصارات وتعادل في 5 وخسر 7 مرات، ويتمتع الفريق بذكريات إيجابية في الملاعب القطرية، حيث حقق أكبر انتصاراته أمام الدحيل عام 2014.


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