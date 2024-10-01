الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب عاريا وبها طعنات وسط الزراعات بالأقصر

العثور على جثة شاب،
العثور على جثة شاب، فيتو

تكثف وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية» جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية بها عدة طعنات متفرقة بالجسد وبدون ملابس.

 

تفاصيل الواقعة 

كان تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن العثور على جثة شاب يرجح أنه في مطلع العشرينات مجهول الهوية بدون متعلقات شخصية به عدة طعنات متفرقة بالجسم بآلة حادة، وملقاة بأول شارع العصارة بجوار بنزينة الراسي بالزراعات بمنطقة البياضية شرق الأقصر.

ندب الطبيب الشرعي 

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن عقب التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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