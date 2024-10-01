تعليم الأقصر يتسلم 10 آلاف كتاب دعما من وزارة التنمية المحلية

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر نحو 10 آلاف كتاب ثقافي متنوع قدمتها وزارة التنمية المحلية دعمًا لنشر الثقافة والمعرفة في الوسط التعليمي.

التنمية المحلية

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع د. منال عوض وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وقد أصدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، تعليمات بتوزيع هذه الكتب على جميع الإدارات وفق كثافة الطلاب بكل إدارة.

ورش عمل

وعلى صعيد آخر، أقامت وحدة الدعم والتواصل بمديرية التربية والتعليم بالأقصر ورشة عمل حول حقوق الموظف المالية والإدارية والقانونية بمكتبة مصر العامة، والتي استهدفت رؤساء الأقسام ومديري الإدارات النوعية بالمديرية والإدارات التعليمية، فيما أقيمت ورشة عمل أخرى بمدرسة السلام الخاصة حول الصحافة الإلكترونية، وكيفية تنفيذ مجلة إلكترونية وفق الضوابط الوزارية، والتي أشرف عليها توجيه الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية.