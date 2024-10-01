الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

بعد توقف يومين، تحليق 75 رحلة منطاد بسماء الأقصر

البالون الطائر
البالون الطائر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر إقلاع 75 رحلة منطاد ساخن حملت على عددًا كبيرًا من السائحين الأجانب من كل أنحاء العالم وهبطت جميعها بسلام وأمان.

عودة رحلات البالون الطائر 


وعاودت رحلات البالون الطائر إلى نشاط التحليق مجددًا صباح اليوم الثلاثاء بعد توقف دام يومين على التوالي بسبب الطقس السيء للأحوال الجوية المتمثلة في سرعة الرياح.

وأكد مصدر بأرض مطار البالون الطائر في الأقصر أن سماء مدينة الأقصر تزينت بـ75 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1600 سائحا من مختلف الجنسيات، شاهدوا من خلالها المعالم الأثرية والسياحية من أعلى ارتفاع شاهق بسماء الأقصر


يذكر أنه يتطلب البالون الطائر في الأقصر إلى عدة عوامل مناخية ملائمة أبرزها سرعة الرياح لا تزيد عن 7 عقدة ومجال الرؤية واضحا بدون شبورة ضبابية على ارتفاعات 1500 قدم من سطح الأرض، كما أن البالون الطائر مزود بتقنيات عالية الجودة بنظام الصندوق الأسود متصلا ببرج المراقبة بأرض مطار البالون الطائر، وذلك ضمن معايير السلامة العامة والأمان للركاب.

 

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