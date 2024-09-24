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رياضة

كرة السلة، استعدادات قوية لانطلاق دوري المرتبط رجال وسيدات

دوري كرة السلة، فيتو
دوري كرة السلة، فيتو

كرة السلة، حدد مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، يوم 24 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق منافسات دوري المرتبط رجال، للموسم المحلي الجديد 2024/ 2025.

كما حدد اتحاد كرة السلة أيضا يوم 25 أكتوبر موعدا لانطلاق دوري المرتبط سيدات، في حين ينطلق دوري السوبر أواخر شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشهد دوري المرتبط منافسة قوية بين الفرق من أجل حسم اللقب، وأبرزها الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري.

انتخابات اتحاد كرة السلة

ويعد اتحاد كرة السلة واحدا من الاتحادات التي تشهد دائما صراعات مشتعلة على كافة المقاعد وبشكل خاص في مقعد الرئاسة.

وعلمت “فيتو"، أن انتخابات اتحاد كرة السلة ستشهد صراعا ثنائيا على مقعد الرئيس بين مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي ونائبه عمرو مصيلحي الذي أعلن رغبته في خوض السباق.

ومن المقرر أن تقوم الاتحادات الرياضية بالدعوة لعقد الانتخابات خلال الفترة المقبلة، تماشيا مع قانون الرياضة.

 

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