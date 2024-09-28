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ثقافة وفنون

تعرف على المكرمين في افتتاح وختام مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السابعة برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، النجمة نيللي والفنان التونسي منير العرقي، وذلك فى حفل ختام الدورة الذي يقام فى الثامنة من مساء يوم السبت 5 أكتوبر على مسرح دار الأوبرا المصرية.

 

المكرمون في حفل الافتتاح 

كما تكرم إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح من (مصر) النجمة إلهام شاهين والنجم هاني رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان. 

 

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل.

ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطنة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم. 

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