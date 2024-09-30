برشلونة ضد يونج بويز، مواجهة تصحيح المسار للبرسا في دوري أبطال أوروبا

يسعى فريق برشلونة لاستعادة رونقه وتحقيق أول فوز هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، حينما يستضيف يانج بويز السويسري، غدا الثلاثاء، في أول مباراة أوروبية بملعب لويس كومبانيس الأوليمبي.

هزيمة برشلونة الأولى في الدوري الإسباني

ويخوض برشلونة الذي يقوده المدرب هانز فليك المباراة بعد هزيمة مؤلمة هي الأولى في الليجا أمام أوساسونا 4-2، خلال مباراة شهدت تعديلات كثيرة من المدرب الألماني في صفوف الفريق.

وجلس 5 من لاعبي برشلونة الأساسيين على مقاعد البدلاء أمام أوساسونا لمنحهم راحة قبل مواجهة الفريق السويسري.

واتخذ المدرب هذا القرار تحت وطأة ضغط المباريات وضيق الوقت وتفشي الإصابات في الفريق، مثل مارك أندريه تير شتيجن والمدافعين رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن، ولاعبي الوسط بابلو بايز جافيرا ‘جافي’ ومارك برنال وفرمين لوبيز وداني أولمو.

إلا أن فليك أكد اليوم الاثنين تعافي فرينكي دي يونج ولم يستبعد احتمالية الدفع بالهولندي خلال الشوط الثاني.

خطة فليك لاستعادة توازن برشلونة في دوري أبطال أوروبا

في المقابل، سيتعين على المدرب التعامل مع غياب الموقوف إريك جارسيا الذي لعب في خط الوسط بشكل أساسي خلال المباريات الأربع الماضية.

وطرد اللاعب الكتالوني ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 11 من مواجهة موناكو بملعب لويس الثاني إثر تمريرة سيئة من تير شتيجن، ليخسر الفريق لاحقا 2-1.

وفي ظل عدم وجود جارسيا، فمن المحتمل أن يعتمد فليك على مارك كاسادو في وسط الملعب إلى جوار بيدري.

لكن هذا الأمر يعتمد على ما إذا كان بابلو توري سيكون لاعب الوسط الثالث أم أن المدرب سيفضل اللعب بمهاجم آخر، بالتالي سيكون فران توريس هو البديل الأساسي.

ومن المتوقع أن يعود فليك إلى التشكيل الأساسي الذي اعتمد عليه في اللقاءات الماضية، بعد أن منح راحة المباراة الماضية للاعبين مثل إينييجو مارتينيز وأليخاندرو بالدي ورافائيل دياس (رافينيا)، ولامين يامال، من أجل المواجهة الأوروبية غدا الثلاثاء.

ويعول فليك على عودة الطابع الهجومي والحركية التي أظهرها متصدر الليجا منذ بداية الموسم حتى الآن، أمام يانج بويز.

ويتمنى الألماني استمرار تألق لامين يامال الذي سجل 5 أهداف وصنع مثلها خلال 9 مباريات في جميع البطولات هذا الموسم.

بداية غير مثالية لبرشلونة أمام موناكو

من ناحيته، لم يبدأ يانج بويز الموسم على النحو الأمثل. واستهل مسيرته الأوروبية بخسارة ثقيلة لصالح أستون فيلا بثلاثة أهداف دون رد.

كما يحتل المركز قبل الأخير في الدوري السويسري بعد أن جمع ست نقاط فقط من ثماني مباريات.

ورغم سيطرة أبناء برن على الدوري المحلي، لكنهم فشلوا في نقل تلك الهيبة إلى الساحة الأوروبية، نظرا لأن هذه هي المرة الرابعة التي يخوض فيها الفريق السويسري دوري الأبطال- كلها في آخر سبعة أعوام، ولم يتجاوز مطلقا دور المجموعات.