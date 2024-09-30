ضبط 212 بطاقة تموين في أحد المخابز البلدية بالعجوزة
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري، بتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
وأسفرت الحملة، التي جاءت تحت إشراف مباشر من مدير المديرية، عن ضبط 212 بطاقة تموين مخالفة داخل أحد المخابز البلدية بمنطقة العجوزة.
وشارك في الحملة فريق من مفتشي المديرية، وهم: سلامة سعد، والأستاذ تامر حمدي، وأحمد فكري، وذلك تحت إشراف محي إسماعيل مدير الرقابة المركزية، وسلطان النجار رئيس الرقابة المركزية.
تأتي هذه الحملة في إطار حرص الدولة على مكافحة التلاعب في الدعم الموجه للمواطنين، وضبط المخالفين للقانون، وحماية حقوق المستهلكين.
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